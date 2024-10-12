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Военное обозрение

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В США представили новую 30-миллиметровую пушку M230 Link Fed с двойной подачей боеприпасов для борьбы с беспилотниками

В США представили новую 30-миллиметровую пушку M230 Link Fed с двойной подачей боеприпасов для борьбы с беспилотниками

Испытания нового образца запланированы на начало 2025 года.

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