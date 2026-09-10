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Царьград

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Трамп и Карни обсудили кризис на Украине и пути решения конфликта

Трамп и Карни обсудили кризис на Украине и пути решения конфликта

Премьер-министр Канады Марк Карни обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на Украине, Иран и мировые события.

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