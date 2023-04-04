МОЯ СТРАНА

6 542 подписчика

Экс-глава МИД Австрии заявила, что Евросоюз ждет худшее, если США запретят экспорт СПГ

Экс-глава МИД Австрии заявила, что Евросоюз ждет худшее, если США запретят экспорт СПГ

Максим Блинов/РИА «Новости» Импортеров в Евросоюзе (ЕС) ожидают большие трудности, если США запретят экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх