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Аргументы и Факты

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Мужчина нашел в своем гараже важные документы с грифом «секретно»

Мужчина нашел в своем гараже важные документы с грифом «секретно»

Житель штата Нью-Йорк, Джейсон Хердл, проживший 14 лет в своём доме в Уотерлу, рассказал, что был ошеломлён, обнаружив во время уборки гаража скрытый лаз в стене, в котором хранились документы с пометкой «секретно», пишет британская газета Daily Mail, статью в которой перевел aif.

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