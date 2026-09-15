Мужчина нашел в своем гараже важные документы с грифом «секретно»

Житель штата Нью-Йорк, Джейсон Хердл, проживший 14 лет в своём доме в Уотерлу, рассказал, что был ошеломлён, обнаружив во время уборки гаража скрытый лаз в стене, в котором хранились документы с пометкой «секретно», пишет британская газета Daily Mail, статью в которой перевел aif.