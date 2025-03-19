Эдуард Тотлебен. Скромный герой Севастополя и Плевны

Эдуард Тотлебен на портрете Рудольфа Виммера В предыдущей статье мы говорили о происхождении и молодости Эдуарда Ивановича Тотлебена, начале его военной службы, участии в Кавказской войне и начале Крымской войны.
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