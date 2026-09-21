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Мировые Новости

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Dongfeng Motor представляет платформу T1 и три водородных автомобиля в Ганновере, объединяя усилия с мировым сообществом ради нового безуглеродного будущего

Dongfeng Motor представляет платформу T1 и три водородных автомобиля в Ганновере, объединяя усилия с мировым сообществом ради нового безуглеродного будущего

Dongfeng Motor представляет три водородных автомобиля на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере, Германия 14 сентября 2026 года в Ганновере официально открылась 72-я Международная выставка коммерческого транспорта IAA Transportation 2026.

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