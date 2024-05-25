Последнее предупреждение: Путин заявил о завершении срока легитимности Зеленского

Президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. По итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.
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