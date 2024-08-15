Посол России в Лондоне заявил об отсутствии дипконтактов с Украиной

Дипломатических контактов между Россией и Украиной в нынешних условиях нет. Об этом 15 августа заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин, комментируя возможные пересечения с новым украинским послом в Британии Валерием Залужным, передает РИА Новости.