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Крымская газета

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Штрафов не будет: крымчанам разъяснили порядок установки газовых генераторов в частных домах

Штрафов не будет: крымчанам разъяснили порядок установки газовых генераторов в частных домах

В соответствии с поручением Главы Крыма, если у граждан генератор установлен после счётчика, то есть счётчик учитывает расход газа, который потребляет генератор, никаких штрафных санкций применяться не будет.

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