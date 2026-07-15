Штрафов не будет: крымчанам разъяснили порядок установки газовых генераторов в частных домах

В соответствии с поручением Главы Крыма, если у граждан генератор установлен после счётчика, то есть счётчик учитывает расход газа, который потребляет генератор, никаких штрафных санкций применяться не будет.
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