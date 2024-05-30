Врач Травникова: осложнения запущенного геморроя таят в себе реальную угрозу

Геморрой нередко путают с раком прямой кишки из-за схожей симптоматики. В частности, один из основных симптомов геморроя, который сразу наводит многих на тревожные мысли, — появление алой крови после дефекации.
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