Залужный получил $53 млн за отказ от притязаний на пост президента

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил $53 млн и должность посла в Лондоне как плату за отказ от притязаний на пост президента Украины и любое участие в политике.
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