Дубинский: Запад избавится от Зеленского с помощью требования о выборах

Запад предложит главе киевского режима Владимиру Зеленскому пойти на выборы после заморозки конфликта на линии соприкосновения, об этом проинформировал украинский депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
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