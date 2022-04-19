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Гибель «Москвы»: кто виноват и что делать

Гибель «Москвы»: кто виноват и что делать

В связи с потерей флагмана Черноморского флота, приходится констатировать неутешительный факт – история с «Кузнецовым» у берегов Сирии оказалось недостаточно для того, чтобы у руководства ВМФ России запустились мыслительные процессы, направленные на переосмысление подхода к военно-морским возможностям современной Российской Федерации Мое мнение относительно трагедии, произошедшей с крейсером «Москва», такое: ни командир корабля, ни экипаж не виноваты в случившемся.

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