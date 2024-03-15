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Туристку из Барнаула оштрафовали за элитный тайский алкоголь

Туристку из Барнаула оштрафовали за элитный тайский алкоголь

Сибирячка пыталась провезти алкоголь из Пхукета в Барнаул без декларирования.Как сообщает Сибирское таможенное управление, нарушительницу поймали в канун 8 марта при таможенном контроле международного рейса из Таиланда.

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