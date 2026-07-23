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Аргументы и Факты

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Мендель рассказала об обмане Зеленским всего мира

Мендель рассказала об обмане Зеленским всего мира

Владимир Зеленский скрыл своё стремление к авторитаризму и непонимание как решать государственные вопросы, тем самым обманув миллионы жителей страны и весь остальной мир, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

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