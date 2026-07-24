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Царьград

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Адвокат Бадамшин сообщил о слушаниях по делу блогера Ремесло 12 августа

Адвокат Бадамшин сообщил о слушаниях по делу блогера Ремесло 12 августа

Мосгорсуд 12 августа рассмотрит апелляции по делу блогера Ильи Ремесло, арестованного за распространение фейков о Вооруженных силах России.

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