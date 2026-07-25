Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Лучше момента не будет

Лучше момента не будет

Ростислав Ищенко    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в какой-то из запрещённых в России социальных сетей, что так же, как Иран пытается оставить мир без нефти и газа, Россия намерена устроить массовый глобальный голод В чём виноват Иран, понятно – защищаясь от неспровоцированной агрессии США и Израиля, он перекрыл пути доставки энергоносителей из стран Персидского залива, что привело к росту цен на сырую нефть, газ и нефтепродукты.

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Комментарии
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Леша и Лора Мусликовы
Я лично уважаю Р. Ищенко, но он очень много пишет о простом, как бы разжевывая тему для читающего населения. Поэтому мне, например, Читать его длинные, хотя и умные, тексты в лом. Но то что &quot;украина&quot;должна лишиться государственности, вследствии несостоятельности её нынешнего &quot;руководства&quot;, это неоспоримый факт. Окно возможностей открыто между прочим давно, но ветрами с запада постепенно закрывается. А время это не только и не столько деньги. Главное в данном вопросе это возможности, а первое в этом главном - сохранение жизней наших ребят на передовой.
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