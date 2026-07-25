Лучше момента не будет

Леша и Лора Мусликовы

Я лично уважаю Р. Ищенко, но он очень много пишет о простом, как бы разжевывая тему для читающего населения. Поэтому мне, например, Читать его длинные, хотя и умные, тексты в лом. Но то что "украина"должна лишиться государственности, вследствии несостоятельности её нынешнего "руководства", это неоспоримый факт. Окно возможностей открыто между прочим давно, но ветрами с запада постепенно закрывается. А время это не только и не столько деньги. Главное в данном вопросе это возможности, а первое в этом главном - сохранение жизней наших ребят на передовой.