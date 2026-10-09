Страна и люди
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Страна и люди

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США снимут санкции и будут покупать дизель у России

США снимут санкции и будут покупать дизель у России

Трамп сообщил, что позвонил Путину и договорился о поставках российского (!) дизеля в США в размере 3 000 000 тонн.

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