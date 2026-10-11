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В Польше предотвратили новое покушение на Туска

В Польше предотвратили новое покушение на Туска

Еще в мае 2024-го полиция вела несколько десятков дел об угрозах физической расправы над нимВ Польше задержали мужчину, угрожавшего покушением на премьер-министра Дональда Туска.

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