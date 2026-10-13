«Дилан из „90210“ скрывался среди зрителей»: как Люк Перри поддерживал сына, который через семь лет после его смерти стал чемпионом

Люк Перри приезжал смотреть на сына не только на крупные спортивные арены. В начале пути Джека выступления нередко проходили в маленьких залах и даже в приспособленных под шоу складских помещениях.
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