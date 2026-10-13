TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 053 подписчика

«Дилан из „90210“ скрывался среди зрителей»: как Люк Перри поддерживал сына, который через семь лет после его смерти стал чемпионом

«Дилан из „90210“ скрывался среди зрителей»: как Люк Перри поддерживал сына, который через семь лет после его смерти стал чемпионом

Люк Перри приезжал смотреть на сына не только на крупные спортивные арены. В начале пути Джека выступления нередко проходили в маленьких залах и даже в приспособленных под шоу складских помещениях.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым