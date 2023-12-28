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МО РФ: Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили пункт управления ВСУ под Артемовском

МО РФ: Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили пункт управления ВСУ под Артемовском

На артемовском участке, костромские артиллеристы-десантники из Южной группировки войск продемонстрировали свою эффективность, уничтожив пункт управления ВСУ (Вооруженных Сил Украины), при помощи расчетов 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б».

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