На артемовском участке, костромские артиллеристы-десантники из Южной группировки войск продемонстрировали свою эффективность, уничтожив пункт управления ВСУ (Вооруженных Сил Украины), при помощи расчетов 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б».
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