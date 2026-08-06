За что родная мать до сих пор не может простить Владимира Политова из «На-На»

Владимир Политов, известный участник группы «На-На», в последнее время редко появляется на публике. Последнее крупное интервью он дал в 2024 году в студии Леры Кудрявцевой, где откровенно рассказал о своей личной жизни и отношениях с родителями.
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