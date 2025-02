Кендрик Ламар получил Grammy за «Запись года»

Кендрик Ламар удостоился премии Grammy в номинации «Запись года» за трек Not Like Us. Торжественная церемония, которая транслировалась телеканалом CBS в воскресенье вечером из Лос-Анджелеса, уже в пятый раз проходила под руководством южноафриканского комика, актера и телеведущего Тревора Ноа.