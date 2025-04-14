Шок и безразличие: в Ижевске школьницу и её мать уличили в цинизме на очной ставке по делу о жестоком издевательстве над подростком Ирина ВальковаИстория, потрясшая всю страну, продолжает обрастать подробностями, от которых становится страшно не только за будущее конкретной семьи, но и за моральное состояние общества в целом.