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Шок и безразличие: в Ижевске школьницу и её мать уличили в цинизме на очной ставке по делу о жестоком издевательстве над подростком

Шок и безразличие: в Ижевске школьницу и её мать уличили в цинизме на очной ставке по делу о жестоком издевательстве над подростком

Шок и безразличие: в Ижевске школьницу и её мать уличили в цинизме на очной ставке по делу о жестоком издевательстве над подростком Ирина ВальковаИстория, потрясшая всю страну, продолжает обрастать подробностями, от которых становится страшно не только за будущее конкретной семьи, но и за моральное состояние общества в целом.

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