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Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри

Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы до пяти миллионов рублей за пропаганду идеологии отказа от рождения детей.

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Комментарии
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Evgeny Ku
Чайлдфри -что за вражины упорно приучают россиян к англосаксонскому языку ?  Однозначно, что они кугуты, думающие, что используя эту загран ересь, они кажутся умнее, чем есть. А на самом деле тупорылы ненавидящие  всё российское и плохо учившиеся в школе... Как можно не любить великий и могучий ?!
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