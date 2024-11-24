Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри

Evgeny Ku

Чайлдфри -что за вражины упорно приучают россиян к англосаксонскому языку ? Однозначно, что они кугуты, думающие, что используя эту загран ересь, они кажутся умнее, чем есть. А на самом деле тупорылы ненавидящие всё российское и плохо учившиеся в школе... Как можно не любить великий и могучий ?!