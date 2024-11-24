Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы до пяти миллионов рублей за пропаганду идеологии отказа от рождения детей.
Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри
Комментарии
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Evgeny Ku
Чайлдфри -что за вражины упорно приучают россиян к англосаксонскому языку ? Однозначно, что они кугуты, думающие, что используя эту загран ересь, они кажутся умнее, чем есть. А на самом деле тупорылы ненавидящие всё российское и плохо учившиеся в школе... Как можно не любить великий и могучий ?!
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