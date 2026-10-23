Фабрике «Рот Фронт» исполнилось 200 лет. Это одно из старейших кондитерских предприятий страны. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об истории фабрики и поздравил ее сотрудников в своем канале в мессенджере «Макс».