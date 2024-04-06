Подразделение Coca-Cola в РФ в 2023 г. увеличило чистую прибыль 2,2 раза

За прошлый год чистая прибыль российского подразделения Coca-Cola HBC Holdings B.V. (Нидерланды) выросла в 2,2 раза, до 10,3 млрд рублей - это говорится в отчётности компании "Мултон-партнерс", которая принадлежит нидерландской Coca-Cola HBC Holdings B.
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