Подразделение Coca-Cola в РФ в 2023 г. увеличило чистую прибыль 2,2 раза

За прошлый год чистая прибыль российского подразделения Coca-Cola HBC Holdings B.V. (Нидерланды) выросла в 2,2 раза, до 10,3 млрд рублей - это говорится в отчётности компании "Мултон-партнерс", которая принадлежит нидерландской Coca-Cola HBC Holdings B.