Российская армия поразила восемь бригад ВСУ у Горналя и Олешни

МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. За сутки российские военные нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь и Олешня в Курской области, сообщило Министерство обороны России.
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