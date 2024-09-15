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Российское гражданство скрепляют воинской обязанностью

Российское гражданство скрепляют воинской обязанностью

МВД занялось поиском уклонистов среди натурализованных россиян @ Александр Кряжев/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков В МВД напомнили, что не вставшим на воинский учет натурализованным иностранцам грозит лишение гражданства.

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