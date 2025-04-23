В Киржачском районе с эвакуированными жителями работают психологи МЧС

Во Владимирской области продолжается работа по ликвидации последствий детонации боеприпасов. В пунктах временного размещения работают специалисты Центра экстренной психологической помощи ГУ МЧС России по Владимирской области, о чем в ведомстве сообщили 23 апреля .
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