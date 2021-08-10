России нужен настоящий, а не «потешный» Военно-морской флот

Roman PravdaОбществоРоссии нужен настоящий, а не «потешный» Военно-морской флотВот и отгремел парад в честь Дня ВМФ России. Как сообщалось, глава Нам обещали сделать это зрелище незабываемым.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий DedПолистал по источникам . Ахтора так и не нашол . Естественно кто ж захочет показать на всеобщее обозрение мохнатую морду лживого дебила .Юлия МасловаНу что сказать? Когда-то смеялись над парадом потешных войск одной из стран Прибалтики.Сейчас сами скатываемся на тот уровень.Океанские корабли нам не нужны-такое мнение высказал министр обороны Шойгу. Вот и получаем суда береговой охраны..Катера типа "ярославец".Комментировать
Свежие комментарии