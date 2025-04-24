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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о том, что в «Зените» не играют воспитанники: «Тяжело конкурировать с бразильцами, но нужно менять менталитет, быть сволочью на поле. У Денисова и Быстрова в 18 лет не было авторитетов»

«Это очень больная тема. Как и любой нормальный житель этого города, конечно же, я хочу, чтобы играли свои, желательно все 11 человек.

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