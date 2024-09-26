Эксперты рассказали о новой схеме аферистов

Аферисты стали чаще похищать деньги россиян через призыв обновить банковское приложение. Об этом пишет «Комсомольская правда» Преступники звонят жертве по телефону, представляются сотрудниками финансовой организации и предлагают установить «правильную версию» банковского приложения.
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