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Царьград

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Когда в Россию вернутся западные компании: Названы три условия

Когда в Россию вернутся западные компании: Названы три условия

На фоне начала переговоров по Украине в информационном пространстве активно обсуждают, когда в Россию вернутся западные компании.

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Комментарии
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ак
александр крот
А они нам нужны. Жили же без них . нам без крысы лучше
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20 час.
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