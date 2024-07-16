В Ирландии указали на страх Запада из-за заявлений Орбана по Украине

Global Look Press/IMAGO/Michael Taeger Для западных лидеров стало плохой новостью заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах главы Штатов выступит за мирное урегулирование украинского конфликта.