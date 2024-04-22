Нефть падает после атаки по Ирану

Нефть продолжила снижение после первого в этом году недельного падения, сообщает Bloomberg. Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $87 за баррель после падения на 3,5% на прошлой неделе (что стало самым большим падением с начала февраля).
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