Ирина Горбунова ушла из жизни на 67-м году после долгой болезни

Театровед и критик Ирина Горбунова, родившаяся в Москве в 1960 году, скончалась в возрасте 66 лет. Горбунова была известна своими публикациями и работала в МАМТ, где почти 14 лет занимала пост пресс-секретаря, а также участвовала в организации музыкальных проектов.