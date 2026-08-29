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Российский Ил-76 сбросил на пожары в Сербии около 1,5 тыс тонн воды

Российский Ил-76 сбросил на пожары в Сербии около 1,5 тыс тонн воды

Российский самолет Ил-76 в субботу сбросил на очаги возгорания в Сербии 210 тонн воды, а всего за девять дней —более 1,4 тысячи тонн воды.

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