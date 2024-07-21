Нарколог Шуров связал неадекватное поведение Глюкозы на концерте с опьянением Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП В странном поведении Глюкозы на концерте в Красноярске были признаки опьянения психоактивными веществами, заявил нарколог Василий Шуров.
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