Нарколог Шуров связал неадекватное поведение Глюкозы на концерте с опьянением Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП В странном поведении Глюкозы на концерте в Красноярске были признаки опьянения психоактивными веществами, заявил нарколог Василий Шуров.