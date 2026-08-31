Директор Роскачества объяснила активность компаний в поиске сотрудников

Ирина Шульженко из Роскачества объяснила, почему осенью компании активнее ищут сотрудников. Кадровый эксперт Илья Варакин поделился советами по развитию профессиональных навыков.
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