🇺🇦Отлов собак ухилянтов на Украине продолжается❗️ Геноцидники из киевского ТЦК выловили очередного "добровольца"☠️ #Украина #Киев #ТЦК #Мобилизация #Могилизация #Ухилянты.
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🇺🇦Отлов собак ухилянтов на Украине продолжается❗️ Геноцидники из киевского ТЦК выловили очередного "добровольца"☠️ #Украина #Киев #ТЦК #Мобилизация #Могилизация #Ухилянты.
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