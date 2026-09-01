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Царьград

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MAZ сообщила о диверсии на подстанции в Бранденбурге

MAZ сообщила о диверсии на подстанции в Бранденбурге

Неизвестные совершили попытку атаки на подстанцию Турнов/Прайлак в Бранденбурге, сообщает MAZ. В результате инцидента были зафиксированы диверсии на линии сверхвысокого напряжения.

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