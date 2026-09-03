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Регионы России

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На Дальнем Востоке и в Арктике введут единый преференциальный режим для бизнеса с 2027 года

На Дальнем Востоке и в Арктике введут единый преференциальный режим для бизнеса с 2027 года

Президент России Владимир Путин 3 сентября объявил о запуске единого преференциального режима для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики с 1 января 2027 года.

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