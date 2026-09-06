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Новости Брянска

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В Брянской области отменён режим опасности атаки БПЛА

В Брянской области отменён режим опасности атаки БПЛА

Режим опасности атаки беспилотников действовал в Брянской области 16 суток, ракетная угроза в ночь на 6 сентября продолжалась 42 минуты.

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