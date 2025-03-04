Члены ВК НПКСК собрались в Пекине на ежегодную сессию

Пекин, 3 марта /Синьхуа/ -- Представляющие различные слои общества члены Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва в настоящее время уже прибыли в Пекин и зарегистрировались для участия в ежегодной сессии высшего политического консультативного органа страны, открытие которой запланировано на 4 марта.