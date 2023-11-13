Новосибирцы пожаловались на ошибки в рекламных объявлениях и дорожных указателях

Орфографические ошибки вызывают у грамотных новосибирцев смех сквозь слёзы.Внимательные и грамотные жители Новосибирска обнаружили орфографические ошибки в рекламном объявлении о продаже шуб на Затулинке, а также на одном из дорожных указателей пригорода.
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