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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Парма» намерена продлить сотрудничество с Евгением Пашутиным в сезоне-24/25 («Свободный агент»)

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», пермский клуб собирается воспользоваться опцией продления контракта со специалистом на сезон-24/25.

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