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Политика как она есть

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Алаудинов заявил, что Украине придется пойти на переговоры с РФ

Алаудинов заявил, что Украине придется пойти на переговоры с РФ

Украина будет вынуждена пойти на переговоры с РФ, так как сил и средств противостоять российским войскам у нее нет, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Товарищ генерал-майор Апти Алаудинов,о невозвратных потерях ВСУ в 700 тыс чел.Иностранные журналисты подсчитали общие потери вооруженных формирований Украины от АТО до 2024г -1,1 млн чел.Они опросили ритуальные службы,ЗАКСы.Комитет матерей и жен призванных в воинские части.Нацбатальоны МВД и частные,военкоматы.Призвали за 10 лет более 2,0 млн чел.Тут нет иностранных наемников.Их пришло на Украину почти 100 тыс. Это добровольцы-солдаты удачи и охотники на сафари.Инструктора и агентура спецслужб иностранных.
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1 д.
Владимир Алтайцев
Мерзкая  речь генерала - вроде  бы  заботясь о России, проталкивает гнусную идею о перемирии с Украиной, которое  РФ  не  нужно совсем. Говорить о перемирии это такой  же  позор, как  о гипотетическом перемирии  Рейха  и СССР  после  операции &quot; Багратион&quot;.Это было бы  чистое предательство. Затишье  на фронте  может быть и бывает, но не переговоры  о мире.
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23 час.
Житель Империи
А где он говорил о перемирии? Может прежде чем «катить» на боевого генерала, ещё раз несколько раз перечитать статью?  Чтобы самому не заработать «статью» за дискредитацию!
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21 час.

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