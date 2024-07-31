Алаудинов заявил, что Украине придется пойти на переговоры с РФ

VG Vasily Golov Товарищ генерал-майор Апти Алаудинов,о невозвратных потерях ВСУ в 700 тыс чел.Иностранные журналисты подсчитали общие потери вооруженных формирований Украины от АТО до 2024г -1,1 млн чел.Они опросили ритуальные службы,ЗАКСы.Комитет матерей и жен призванных в воинские части.Нацбатальоны МВД и частные,военкоматы.Призвали за 10 лет более 2,0 млн чел.Тут нет иностранных наемников.Их пришло на Украину почти 100 тыс. Это добровольцы-солдаты удачи и охотники на сафари.Инструктора и агентура спецслужб иностранных.

Владимир Алтайцев Мерзкая речь генерала - вроде бы заботясь о России, проталкивает гнусную идею о перемирии с Украиной, которое РФ не нужно совсем. Говорить о перемирии это такой же позор, как о гипотетическом перемирии Рейха и СССР после операции " Багратион".Это было бы чистое предательство. Затишье на фронте может быть и бывает, но не переговоры о мире.