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Царьград

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  • Татьяна Долхонова
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Небратья пошли ва-банк в Авдеевке: Сработает ли авантюра "Генерала 200"?

Небратья пошли ва-банк в Авдеевке: Сработает ли авантюра "Генерала 200"?

3-я штурмовая бригада ВСУ прикрывает отступление гарнизона в Авдеевке, пишет Forbes. На что рассчитывает "Генерала 200" и сработает ли "ловушка истощения"?Украинское командование бросило на удержание Авдеевки элитную 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, пишет Forbes со ссылкой на источники.

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