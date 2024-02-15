Небратья пошли ва-банк в Авдеевке: Сработает ли авантюра "Генерала 200"?

3-я штурмовая бригада ВСУ прикрывает отступление гарнизона в Авдеевке, пишет Forbes. На что рассчитывает "Генерала 200" и сработает ли "ловушка истощения"?Украинское командование бросило на удержание Авдеевки элитную 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, пишет Forbes со ссылкой на источники.
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