Небратья пошли ва-банк в Авдеевке: Сработает ли авантюра "Генерала 200"?

3-я штурмовая бригада ВСУ прикрывает отступление гарнизона в Авдеевке, пишет Forbes. На что рассчитывает "Генерала 200" и сработает ли "ловушка истощения"?Украинское командование бросило на удержание Авдеевки элитную 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, пишет Forbes со ссылкой на источники.