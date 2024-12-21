US, UK Sanction Georgia's 'Kremlin Friendly' Government Starting weeks ago Washington had threatened the Republic of Georgia with "consequences" amid accusations of rigged elections, after the 'Russia friendly' Georgian Dream Party swept parliamentary elections.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)