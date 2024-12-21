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Zero Hedge

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US, UK Sanction Georgia's 'Kremlin Friendly' Government

US, UK Sanction Georgia's 'Kremlin Friendly' Government

US, UK Sanction Georgia's 'Kremlin Friendly' Government Starting weeks ago Washington had threatened the Republic of Georgia with "consequences" amid accusations of rigged elections, after the 'Russia friendly' Georgian Dream Party swept parliamentary elections.

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